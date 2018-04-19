مصادر: لجنة فنية لأوبك والمستقلين ترى أن تخمة معروض النفط انتهت تقريبا

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:31 19/04/2018 حدث بتاريخ: 20:31 19/04/2018

قال مصدران مطلعان إن لجنة فنية مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين ترى أنه تم التخلص تقريبا من تخمة معروض النفط العالمي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة والذي بدأ تطبيقه في يناير كانون الثاني 2017.

وذكر أحد المصدرين أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في وقت سابق يوم الخميس وجد أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة بلغت في مارس آذار 12 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.

والهدف المعلن لخفض الإمدادات هو تقليص فائض مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات، لكن عددا من وزراء النفط قالوا إن هناك مقاييس أخرى يجب أخذها في الاعتبار.