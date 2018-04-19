سعر برميل النفط في أعلى مستوى له منذ نهاية 2014

صورة تعبيرية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:36 19/04/2018 حدث بتاريخ: 10:41 19/04/2018

ارتفع سعر برميل النفط الأربعاء الى أعلى مستوى له منذ نهاية 2014 مدفوعا بنشر الولايات المتحدة بياناتها الاسبوعية لمخزوناتها من المشتقات النفطية والتي أظهرت تراجعا واضحا في هذه المخزونات.

وفي لندن اغلق سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم حزيران/يونيو على 73,48 دولارا مرتفعا بمقدار 1,90 دولارا بالمقارنة مع السعر الذي اغلق عليه الثلاثاء ومسجلا أعلى سعر له منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وفي نيويورك ارتفع سعر الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم أيار/مايو 1,95 دولارا ليغلق على 68,47 دولارا، وهو أعلى سعر له منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر 2014.

وسُجلّت هذه الارتفاعات إثر صدور بيانات المخزونات النفطية الاميركية.

وقال بيل اوغرادي الخبير في شركة "كونفلوانس انفستمنت" ان "المحرك لهذا الارتفاع هو التقرير الاميركي حول المخزونات والذي اظهر تراجعا في احتياطات الخام والمنتجات النفطية المكررة".

واضاف انه "مع اقتراب موسم رحلات العطلات لم تراكم الولايات المتحدة كميات كبيرة جدا وهذا هو السبب في ارتفاع الاسعار".