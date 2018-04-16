الأسهم السعودية في أعلى مستوياتها منذ 32 شهرا مع تزايد الثقة

صورة أرشيفية لمستثمر يتابع مؤشرات البورصة في سوق الأوراق المالية السعودية

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:36 16/04/2018 حدث بتاريخ: 20:37 16/04/2018

ارتفعت سوق الأسهم السعودية الاثنين الى اعلى مستوياتها منذ 32 شهرا، في حين أكد محللون إن ارتفاع أسعار النفط وتبديد القلق بعد الضربات الغربية على سوريا تساهم في تعزيز الثقة.

وأرتفع مؤشر تداول الاسهم معدل 1 بالمئة مع الاغلاق الى 8,050 نقطة، متجاوزا عتبة 8,000 نقطة المهمة نفسيا وذلك للمرة الأولى منذ آب/اغسطس 2015.

وقال محمد زيدان خبير الاسواق في "ثينك ماركت" في دبي إن ذلك مرده "مزيج من العوامل الإيجابية التي ترفع من معنويات المستثمرين".

وتابع أن "أسعار النفط لا تزال أعلى من 70 دولارا للبرميل فيما خف التوتر الجيوسياسي بعد الضربات الغربية السبت على سوريا".

وأشار إلى أن كل المؤشرات تظهر مزيدا من تدفق الاموال الى السوق السعودية، الاكبر في الشرق الأوسط.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع مؤشر السوق 11,4 بالمئة مع استعداد المملكة لطرح عملاق النفط المحلي أرامكو للاكتتاب.

ويبدو أن السوق البالغ رأسمالها نحو 500 مليار دولار، تتفاعل مع قرارات وكالتي التصنيف المالي مودي وستاندرد أند بورز الابقاء على تصنيف المملكة الحالي بسبب الاصلاحات الاقتصادية الجارية.