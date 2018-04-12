الذهب ينخفض من أعلى مستوى في 11 أسبوعا بفعل بيع لأسباب فنية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:20 12/04/2018 حدث بتاريخ: 11:24 12/04/2018

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن بلغت أعلى مستوى في 11 أسبوعا في الجلسة السابقة بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وجني أرباح على الرغم من أن المخاوف بشأن تحرك عسكري أمريكي محتمل ضد سوريا دعمت المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 07:04 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1350.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1354.10 دولار للأوقية.

ولامس المعدن الأصفر مستوى 1365.23 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو الأعلى منذ 25 يناير كانون الثاني قبل أن يقلص مكاسبه بفعل توقعات بتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وعادة ما يُستخدم الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الضبابية المالية والسياسية.

وحذر الرئيس دونالد ترامب روسيا يوم الأربعاء من تحرك عسكري وشيك في سوريا ردا على هجوم مزعوم بالغاز السام، معلنا أن الصواريخ "قادمة" ومنتقدا موسكو لمساندتها الرئيس السوري بشار الأسد.

كما تلقى المعدن النفيس دعما من المخاوف المستمرة من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن الصين لن تتردد في الرد إذا صعدت الولايات المتحدة نزاعها التجاري مع بكين، مؤكدة أن تعهد الرئيس شي جين بينغ بخفض رسوم الاستيراد ليس تنازلا للولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 16.66 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 928.20 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 959 دولارا للأوقية.

كان البلاديوم ارتفع ما يزيد على ستة بالمئة هذا الأسبوع بدعم من المخاوف من تأثر إمدادات روسيا، أكبر منتج للمعدن، سلبا بالعقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.