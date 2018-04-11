النفط يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط

مضخة لانتاج الغاز الطبيعي في الهند

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:50 11/04/2018 حدث بتاريخ: 20:50 11/04/2018

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام أثناء التعاملات يوم الأربعاء بعد أن قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ فوق الرياض ومع تصاعد التوترات الدولية بشأن سوريا.

وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت وخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ 2014 .

وألقت المخاوف الجيوسياسية بظلالها على مخزونات الخام العالمية كمحرك رئيسي للأسواق.

وقفزت عقود برنت 2 في المئة إلى 72.46 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2014 بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق صواريخ على سوريا ردا على هجوم كيماوي مشتبه به الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود الخام الأمريكي 2.8 بالمئة إلى 67.45 دولار للبرميل.