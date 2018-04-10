قناة السويس تحقق رقما قياسيا

سفينة تعبر قناة السويس

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:22 10/04/2018 حدث بتاريخ: 21:22 10/04/2018

حققت قناة السويس رقما قياسيا في عدد السفن وحمولتها، خلال خمسة أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الثلاثاء، حسب ما قال رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مُهاب مميش.

وأوضح مميش، في بيان الثلاثاء، أن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت رقماً قياسياً، بعبور 249 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 17.7 مليون طن.

وعبرت 125 سفينة من اتجاه الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 8.8 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 124 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 8.9 مليون طن.

وشدد مميش على استعداد القناة لاستقبال الزيادة المتنامية في أعداد وحمولات السفن العابرة والتي تعكس تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية والأهمية الاستراتيجية للقناة، كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً وجذباً للسفن في الربط بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة، ورفع كفاءة منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المُقدمة إلى السفن العابرة بالقناة، حظت باهتمام القيادة السياسية خلال الفترة الماضية بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة وعلى رأسها مشروع القناة الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، وهو ما يؤهل مصر بقوة لتصبح في مصاف الدول الأكثر فاعلية في قطاع الخدمات البحرية واللوجستية.

وجاءت سفينة الحاويات الصديقة للبيئة "AL ZUBARA" التي ترفع علم مالطا في صدارة السفن العابرة للقناة من الشمال قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحمولة 200 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة "MOSCOW MAERSK" على رأس قائمة السفن العابرة من الجنوب بحمولة 221 ألف طن، وذلك خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى إسبانيا.

كما شهدت القناة، خلال تلك الفترة، عبور 32 سفينة عملاقة، بحمولات تزيد عن 150 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن من الشريحة التي تتراوح ما بين 100 -150 ألف طن للسفينة " 31" سفينة عملاقة.