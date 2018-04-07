أرامكو تدرس إنشاء مصنع جديد للبتروكيماويات في تكساس

شعار شركة أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:15 07/04/2018 حدث بتاريخ: 14:22 07/04/2018

قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية من المتوقع أن تكشف يوم السبت عن خطوات أولية لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بمليارات الدولارات في تكساس.

كانت أرامكو تدرس التوسع في وحدتها الأمريكية موتيفا إنتربرايزيز في مصفاة موتيفا في بورت آرثر بولاية تكساس، وهي بالفعل المصفاة الأكبر من حيث طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن موتيفا تريد أن تنتقل أولا إلى البتروكيماويات من خلال استخدام الغاز الطبيعي الوفير من حقول النفط الصخري الأمريكية لصنع السلائف للبلاستيك.

وقال ممثل لشركة أرامكو إن من المتوقع أن يحضر حاكم ولاية تكساس جريج آبوت مناسبة يوم السبت في هيوستون حيث سيناقش الخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر.

وقالت الشركة يوم الجمعة ”تستكشف موتيفا بنشاط عددا من الفرص في إطار استراتيجيتها للنمو... تشمل هذه الفرص مواقع نعمل بها حاليا فضلا عن مواقع جديدة“.

كانت أرامكو قالت في العام الماضي إنها تخطط لاستثمار 18 مليار دولار في مصفاة موتيفا في بورت آرثر بولاية تكساس. وتصل طاقة تكرير المصفاة إلى 603 آلاف برميل يوميا.