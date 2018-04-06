شركات صناعة السيارات الالمانية الأكثر تضررا بالرسوم الصينية

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:13 06/04/2018 حدث بتاريخ: 19:27 06/04/2018

اظهرت دراسة أن شركات صناعة السيارات الالمانية التي لديها مصانع كبيرة في الولايات المتحدة مثل "بي ام دبليو" و "مرسيدس بنز" ستكون الاكثر تضرراً من الشركات الاميركية بالرسوم الجمركية التي تقترح الصين فرضها.

وقالت الدراسة التي اجراها تحالف "اللاينس بيرنشتاين" ان "الالمان سيكونون اكبر الخاسرين اذا تم فرض الرسوم".

وقدرت شركة "بزنس انفورميشين" للاعمال بأن شركة "بي ام دبليو" ستصدّر 89 ألف سيارة من اميركا الى الصين في العام 2018، بينما ستصدر شركة مرسيدس بنز 65 ألفا ما يجعل منهما أكبر مصدر للسلع الاميركية الى الصين.

وبلغ عدد السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة التي تم تصديرها الى الصين 280 ألف سيارة العام الماضي، لتحل بعد صادرات السيارات اليابانية وقبل صادرات السيارات الالمانية الى الصين.

وباستثناء شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيلسا، فإن شركات السيارات التي تعمل في الولايات المتحدة ستصدر اقل من 10 الاف سيارة لكل منها الى الصين، ما يجعل التأثير عليها محدوداً.

وتعتبر السيارات واحدة من الصادرات الاميركية الحساسة الى الصين والتي تستهدفها بكين بالرسوم وتشمل كذلك منتجات تحمل أهمية سياسية مثل حبوب الصويا والطائرات.

وياتي تلميح بكين بفرض تلك الرسوم ردا على اعلان ترامب فرض رسوم على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار.