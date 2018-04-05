"بكين" تشكو "واشنطن" لمنظمة التجارة العالمية

الشكوى الصينية جاءت بعد فرض أميركا رسوم جمركية على صادراتها

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:06 06/04/2018 حدث بتاريخ: 23:45 05/04/2018

تقدمت بكين اليوم الخميس، بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية، ضد خطة واشنطن، لفرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 50 مليار دولار، تستوردها الولايات المتحدة من الصين، والتي تتهمها الإدارة الأميركية بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

وبحسب النص الذي نشرته منظمة التجارة العالمية، طلب وفد الصين إجراء مشاورات مع واشنطن، في ما يتعلق بالرسوم المقترحة، وإجراءات ستطبقها الولايات المتحدة على بضائع معينة في مختلف القطاعات، ومنها الآلات والإلكترونيات، ومنتجات أخرى مصنّعة في الصين.

وطبقا لـ"فرانس برس"، يمثل طلب إجراء مشاورات، الخطوة الأولى على طريق رفع شكوى قضائية شاملة، لدى هيئة البت في النزاعات بمنظمة التجارة العالمية.