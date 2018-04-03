الصين تبلغ منظمة التجارة رسميا برسوم انتقامية على منتجات أمريكية

واردات من الولايات المتحدة في أحد المتاجر في شنغهاي بالصين يوم الثلاثاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:43 03/04/2018 حدث بتاريخ: 19:45 03/04/2018

أظهرت وثيقة لمنظمة التجارة العالمية أن الصين أخطرت المنظمة بأنها فرضت رسوما انتقامية قيمتها 611.5 مليون دولار على وارداتها من منتجات أمريكية بقيمة 2.75 مليار دولار تشمل لحم الخنزير والمكسرات والإيثانول، وذلك ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب.

تأتي الوثيقة، المؤرخة بيوم الخميس الماضي لكنها لما تُنشر إلا بعد انتهاء عطلات عيد القيامة، بعد أن قالت الصين في وقت متأخر يوم الأحد إنها زادت الرسوم على 128 منتجا أمريكا بما يصل إلى 25 بالمئة في تصعيد لنزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

واستوفت الصين التزامها القانوني بإخطار منظمة التجارة والدول الأعضاء الأخرى بإجراءاتها الانتقامية.