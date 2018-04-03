الذهب ينخفض لكنه يظل مدعوما بفعل مخاوف حرب تجارية

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:01 03/04/2018 حدث بتاريخ: 12:01 03/04/2018

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما ارتفعت بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة فيما تظل خسائر الأسهم العالمية نتيجة لمخاوف من نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة تدعم المعدن الاصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1339.60 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن قد صعد 1.3 بالمئة أمس الاثنين مسجلا أكبر مكاسب يومية بالنسبة في أسبوع.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1343.60 دولار للأوقية.

وقال سام لولين المتعامل في إم.كيه.إس إن انخفاض الذهب يرجع على الأرجح لتصفية مستثمرين صينيين مراكز قبل عطلة يومي الخميس والجمعة.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 934.60 دولار للأوقية.

ويتجه البلاديوم لتسجيل خسائر للجلسة الثامنة على التوالي منخفضا 0.2 بالمئة إلى 932.97 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة نزل المعدن إلى 927.75 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول.