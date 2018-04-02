النفط يتراجع بفعل ارتفاع إنتاج روسيا ومخاوف من حرب تجارية

عامل يسير في حقل الرميلة النفطي في البصرة يوم 28 نوفمبر 2017

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:24 02/04/2018 حدث بتاريخ: 18:25 02/04/2018

تراجعت أسعار النفط إلى نحو 69 دولارا للبرميل يوم الاثنين بعد صعوده في وقت سابق، مع ارتفاع الإنتاج الروسي ومخاوف من صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين وهو ما طغى على تراجع نشاط الحفر الأمريكي.

وخفضت الشركات الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بواقع سبع منصات في الأسبوع المنتهي في 29 مارس آذار ليصل الإجمالي إلى 797 منصة، وهو أول انخفاض من نوعه في ثلاثة أسابيع. ويحظى عدد منصات الحفر بمتابعة وثيقة باعتباره مؤشرا على إنتاج النفط الأمريكي في المستقبل.

وبحلول الساعة 1358 بتوقيت جرينتش، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتا إلى 68.78 دولار للبرميل بعدما ارتفع إلى 70.04 دولار في وقت سابق. ونزل الخام الأمريكي 75 سنتا إلى 64.19 دولار للبرميل.

زادت الصين الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 25 بالمئة على 128 منتجا أمريكيا اعتبارا من يوم الاثنين ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم، لتصعد خلافا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتقل أحجام التداول عن المعتاد مع استمرار عطلة عيد القيامة في كثير من الدول.

وبلغ برنت أعلى مستوياته منذ بداية 2018 عند 71.28 دولار للبرميل في يناير كانون الثاني، لكنه وجد صعوبة في الارتفاع فوق هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وصعدت أسعار النفط من أدنى مستوى في عدة سنوات قرب 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني 2016، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، والتي بدأ تطبيقها في 2017 ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الحالي.

غير أن إنتاج روسيا النفطي ارتفع في مارس آذار رغم اتفاق الخفض، ليصل إلى 10.97 مليون برميل يوميا مقارنة مع 10.95 مليون برميل يوميا في فبراير شباط، وفقا لما أظهرته بيانات وزارة الطاقة الروسية.