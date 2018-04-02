احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 42.611 مليار دولار في مارس

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:16 02/04/2018 حدث بتاريخ: 12:22 02/04/2018

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس آذار من 42.524 مليار في فبراير شباط.

وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 87 مليون دولار في مارس آذار.

وطرحت مصر في فبراير شباط سندات دولية بأربعة مليارات دولار.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر أيلول الماضي.

كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.