البرلمان اللبناني يوافق على ميزانية الدولة لعام 2018

صورة أرشيفية للبرلمان اللبناني

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:14 29/03/2018 حدث بتاريخ: 22:15 29/03/2018

وافق البرلمان اللبناني، الخميس، على ميزانية الدولة لعام 2018، التي تتوقع عجزا قدره 4.8 مليار دولار، بانخفاض ضئيل عن ميزانية 2017.

وصوت 50 نائبا بالموافقة على مشروع الميزانية، بينما عارضه نائبان وامتنع 11 نائبا عن التصويت، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتتعرض حكومة لبنان، إحدى أكثر الحكومات المدينة في العالم، لضغوط لإظهار أنها مستعدة لتنفيذ إصلاحات في المالية العامة قبل مؤتمر للمانحين الدوليين في أبريل المقبل.

وفي العام الماضي، أصدر لبنان أول ميزانية منذ 2005، بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة تسببت في شلل سياسي في البلاد.