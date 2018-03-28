أوبك تتمسك "بقيود المعروض" رغم صعود النفط

مقر أبوك

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:10 29/03/2018 حدث بتاريخ: 23:58 28/03/2018

قالت خمسة مصادر مطلعة إن من المنتظر أن تتمسك منظمة أوبك وحلفاؤها باتفاقهم لخفض إنتاج النفط في الفترة المتبقية من 2018،

رغم أن بعض المنتجين أبدوا قلقهم من أن ارتفاع أسعار الخام ربما يشكل حافزا قويا لزيادة إنتاج المنافسين.

وخفضت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون إنتاجهم النفطي منذ يناير 2017 لامتصاص تخمة المعروض العالمي من الخام التي تراكمت منذ 2014. ومددوا أجل الاتفاق حتى نهاية 2018، وسيجتمعون في 22 يونيو لمراجعة السياسة.

ودعم الاتفاق أسعار النفط التي تجاوزت 71 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ 2014. والأسعار قرب 70 دولارا الأربعاء. لكن ذلك شجع أيضا النفط الصخري الأميركي مما يثير جدلا بخصوص مدى فعالية خفض الإنتاج.