أرامكو السعودية تكمل اتفاقا بشأن مشروع مصفاة مع بتروناس الماليزية

شعار أرامكو السعودية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:11 28/03/2018 حدث بتاريخ: 19:32 28/03/2018

أكملت شركة أرامكو السعودية يوم الأربعاء اتفاقا مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية بتروناس للاستثمار في مشروع مصفاة قبالة سواحل ماليزيا.

كانت أرامكو العملاقة وافقت في فبراير شباط من العام الماضي على شراء حصة قيمتها سبعة مليارات دولار في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) التابع لبتروناس لكن الموضوع تأجل بسبب ”أمور فنية“.

ورابيد هو مشروع بقيمة 27 مليار دولار يقع بين مضيق ملقه وبحر الصين الجنوبي وهما مساران لنفط وغاز الشرق الأوسط المتجه إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت الشركتان في بيان إنهما وقعتا الاتفاق يوم الأربعاء لكنهما لم تؤكدا قيمة استثمارات أرامكو.

وستورد أرامكو السعودية 50 بالمئة من احتياجات المصفاة من النفط الخام مع وجود خيار لزيادة هذه النسبة إلى 70 بالمئة بحسب البيان.

وسيشمل التطوير مصفاة نفطية بسعة 300 ألف برميل يوميا ومجمعا للبتروكيماويات بطاقة تصل إلى 7.7 مليون طن متري سنويا. ومن المنتظر أن تبدأ عمليات المصفاة في عام 2019 بينما ستبدأ عمليات البتروكيماويات بعد ذلك بما يتراوح بين ستة أشهر و12 شهرا.