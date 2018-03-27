الموافقة على منح اليونان قرض بقيمة 6.7 مليار يورو

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:41 27/03/2018 حدث بتاريخ: 17:54 27/03/2018

وافقت آلية الاستقرار الأوروبية اليوم الثلاثاء على المضى في تقديم قرض بقيمة بـ 6.7 مليار يورو (8.3 مليار دولار) من الجهات المانحة الأوروبية.

وقد وافق مجلس مدراء الآلية على تقديم الدفعة الرابعة من برنامج الإنقاذ الحالي الذي يقدر بـ 86 مليار يورو، وذلك عقب أن نفذت اليونان جميع الإصلاحات الاقتصادية الـ110 التي التزمت بها.

وقالت الآلية إنه سوف يتم صرف الجزء الأول من الدفعة الحالية، الذي يقدر بـ 5.7 مليار يورو، غدا الأربعاء. ومن المتوقع صرف الدفعة الأخرى، التي تقدر بمليار يورو، والتي مازال يجب أن تحصل على موافقة الآلية ، في الأول من آيار/مايو المقبل.

وقال مدير الآلية كلاوس ريجلينج " قرار مجلس مدراء الآلية اليوم يعترف بالعمل الشاق الذي بذلته الحكومة اليونانية والشعب اليوناني لاستكمال سلسلة الإصلاحات".

يشار إلى أن اليونان اعتمدت على ثلاث حزم إنقاذ من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي منذ عام 2010، ولكن من المتوقع أن تخرج من برنامج الإنقاذ الحالي وتعود للأسواق المالية في آب/أغسطس المقبل.