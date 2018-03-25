الصين ستعين إصلاحيا كأمين للحزب الشيوعي بالبنك المركزي

البنك المركزى الصيني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:58 25/03/2018 حدث بتاريخ: 17:59 25/03/2018

قال مصدران مطلعان يوم الأحد إن من المتوقع تعيين قو شو تشينغ، رئيس الهيئة التنظيمية الجديدة لقطاعي المصارف والتأمين، أمينا للحزب الشيوعي في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قريبا.

وعلى عكس البنوك المركزية في أنحاء العالم فإن بنك الشعب الصيني ليس مستقلا. وفي حين من المتوقع أن يدير المحافظ العمليات اليومية للبنك المركزي فإن السلطة العليا تظل بيد أمين الحزب.

وقال مصدر ثالث لرويترز إن من المرجح إعلان تعيين قو، الذي تولى منصب رئيس الهيئة التنظيمية الجديدة لقطاعي المصارف والتأمين الأسبوع الماضي فقط، الأسبوع المقبل.

وعُين يي يانغ محافظا للبنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري خلفا لتشو شياو تشوان الذي شغل المنصب لمدة 15 عاما وكان أيضا أمين الحزب في البنك. ومن المعتقد على نطاق واسع أن مكانة يي السياسية تقل كثير عن تشو.

وقالت مصادر مطلعة إن يي، الاقتصادي الذي درس في الولايات المتحدة والذراع اليمنى لتشو سابقا، سيتولى على الأرجح العمليات اليومية للبنك المركزي.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في وقت سابق يوم الأحد أن قو قد عُين في منصب أمين الحزب بالبنك المركزي وقالت إنه وفقا للنظام الصيني يدير المحافظ البنك المركزي في حين يكون لأمين الحزب الكلمة الأخيرة بشأن القرارات الاستراتيجية.