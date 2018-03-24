صندوق النقد يعطي الضوء الاخضر لدفع شريحة بقيمة 257.3 مليون دولار لتونس

صورة أرشيفية لمقر صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:07 24/03/2018 حدث بتاريخ: 13:07 24/03/2018

وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على اقراض تونس شريحة بقيمة 257,3 مليون دولار.

وبذلك يرتفع إجمالي الاموال التي اقرضها الصندوق لتونس إلى 919 مليون دولار في إطار برنامج مساعدات مدته أربع سنوات تم توقيعه في عام 2016 مقابل اصلاحات اقتصادية.

ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد سنوات من اطاحة نظام زين العابدين بن علي.

وحصلت تونس في ايار/مايو 2016 على قرض قدره 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات من صندوق النقد.

وقال الصندوق في بيان إنه بعد مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاحات، فإنّ "الأولويات" تشمل "تثبيت الدين العام دون 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020"، فضلا عن تعزيز الاستثمار.