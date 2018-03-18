روحاني: إيران ترفع إنتاج الغاز بحقل بارس الجنوبي لنحو المثلين

الرئيس الايراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:48 18/03/2018 حدث بتاريخ: 21:49 18/03/2018

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله يوم الأحد إن إيران زادت إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، إلى نحو المثلين خلال السنة الأخيرة.

وذكر روحاني أن إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي ارتفع من 285 مليون متر مكعب إلى 555 مليون متر مكعب في السنة الفارسية التي بدأت في أواخر مارس آذار 2017، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وأضاف روحاني ”لم نكن بحاجة لشراء الغاز من أي بلد هذا العام“.

وقعت توتال اتفاقا مع طهران في يوليو تموز الماضي لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الإيراني باستثمار مبدئي قدره مليار دولار. وكان هذا هو أول استثمار غربي كبير بقطاع الطاقة في إيران منذ رفع عقوبات مرتبطة برنامج طهران النووي.

وستتولى توتال التشغيل بحصة نسبتها 50.1 بالمئة، إلى جانب شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة سي.إن.بي.سي التي تحوز حصة 30 بالئة وبتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية بحصة 19.9 بالمئة.

على صعيد منفصل، قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد شريعتمداري يوم الأحد إن إيران جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 1.9 مليار دولار منذ بدأ روحاني فترة رئاسته الثانية في أغسطس آب الماضي وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.