اسعار النفط تستأنف ارتفاعها في آسيا

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:42 14/03/2018 حدث بتاريخ: 11:42 14/03/2018

تستأنف اسعار النفط في آسيا ارتفاعها الاربعاء مستعيدة بعض ما خسرته بسبب مخاوف المستثمرين من ان يحبط العرض الاميركي الوفير جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لاعادة التوازن الى الاسواق.

وحوالى الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، ربح برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم نيسان/ابريل 14 سنتا ليصل سعره الى 60,85 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

اما برميل برنت المرجع الاوروبي، تسليم ايار/مايو فقد ارتفاع عشرة سنتات الى 64,74 دولارا.

وكانت الوكالة الاميركية للمعلومات حول الطاقة اعلنت ان انتاج النفط الصخري سيرتفع على الارجح بمقدار 131 الف برميل في نيسان/ابريل ليصل الى مستوى قياسي يبلغ 6,95 مليون برميل يوميا.

ويمكن ان يعطل ذلك جهود جهود اوبك اكبر كارتل للمنتجين، وشركائها الذين ابرموا اتفاقا للحد من الانتاج لدعم الاسعار.

وقال المحلل في مجموعة "اواندا" ستيفن اينيس ان "الاسواق ما زالت تركز على اخبار وكالة الطاقة الدولية". واضاف ان "العرض الاميركي المتزايد ما زال يشكل خطرا كبيرا يسبب خفض الاسعار".

وتابع ان "وجهتي النظر المختلفتين بشأن الاسعار المنشودة بين السعودية وايران تشير من جديد الى الخلافات المتزايدة داخل اوبك".

واضاف ان الاسواق "تشعر بقلق كبير ايضا بسبب +ريكسيت+ ويفترض ان تبقى كذلك طوال النهار"، مشيرا بذلك الى اقالة وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون.

وكان سعر برميل برنت تراجع 31 سنتا الثلاثاء واغلق على 64,64 دولارا في سوق المبادلات في لندن.

وخسر برميل النفط الخفيف 65 سنتا ليبلغ 60,71 دولارا في نيويورك.