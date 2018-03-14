ادارة ترامب تفرض رسوما جمركية على بعض انواع الورق المستورد من كندا

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:28 14/03/2018 حدث بتاريخ: 10:29 14/03/2018

اعلنت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء فرض رسوم لمكافحة الاغراق على واردات بعض انواع الورق من كندا في اجراء جديد يضاف الى خلاف تجاري قائم اصلا.

وقالت وزارة التجارة الكندية في بيان ان قرارها يطال الورق المعني هو الورق الخام غير المطلي الذي بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة منه 1,27 مليار دولار ف 2017. وهو يستخدم خصوصا لطباعة الصحف.

وحددت هذه الرسوم الاولية ب22,16 بالمئة. واتخذت وزارة التجارة قرارها بعد شكوى من المجموعة الاميركية لانتاج الورق في شمال غرب الولايات المتحدة "نورث باسيفيك بيبر كومباني".

واوضحت هذه الوزارة انه سيتم تثبيت هذه الرسوم الآن في اطار تحقيق معمق يفترض ان ينتهي الصيف المقبل.

والولايات المتحدة هي اول شريك تجاري لكندا والعكس بالعكس. لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين توترت منذ وصول الرئيس ترامب الى السلطة في كانون الثاني/يناير 2017.

وكان ترامب طالب باعادة تفاوض ما زالت جارية لاتفاق التبادل الحر لاميركا الشمالية (نافتا) الذي يضم منذ 1994 الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدا انه يضر بمصالح واشنطن.

وقرر الرئيس الاميركي الاسبوع الماضي اعفاء كندا والمكسيك موقتا من رسوم الاستيراد التي فرضها على الفولاذ والالمنيوم، لكنه حذر من انه سيطبق عليهما هذه الرسوم اذا لم تفض المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الى نتيجة مرضية.

وقالت وزارة التجارة الاميركية عند اعلانها فرض الرسوم على الورق ان "تطبيق القوانين التجارية الاميركية هو احد الاهتمامات الرئيسية لادارة ترامب". واضافت انه "بين 20 كاون الثاني/يناير 2017 و13 آذار/مارس 2018، حركت وزارة التجارة 102 دعوى تتعلق برسوم لمكافحة الاغراق واخرى تعويضية، في زيادة نسبتها 96 بالمئة عن الفترة نفسها من 2016-2017".

وكان نوع الورق الذي شمله القرار خضع لرسوم تعويضية اميركية في كانون الثاني/يناير.

وتهدف رسوم مكافحة الاغراق الى تصحيح بيع المنتج المستهدف في اي سوق بسعر اقل من ثمنه. اما الرسوم التعويضية فتتعلق بالدعم المالي الحكومي الذي قد يكون قدم لهذا المنتج.

وتتراوح الرسوم التعويضية التي فرضت في كانون الثاني/يناير بين 4,42 بالمئة و9,93 بالمئة واثارت استياء كبيرا في كندا المنتج الاول لورق الصحف في العالم.