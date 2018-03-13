الأردن يجمد العمل باتفاق تجارة حرة مع تركيا لإسهامه في زيادة العجز

جانب من العاصمة الاردينة عمان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:56 13/03/2018 حدث بتاريخ: 16:57 13/03/2018

قال مسؤول أردني اليوم الثلاثاء إن بلاده قررت تجميد العمل باتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا كانت قد دخلت حيز التنفيذ في عام 2011 نظرا لأنها "ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي".

وأبلغ ينال برماوي الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية رويترز بأن الأردن سيعاود إخضاع السلع التركية المستوردة للرسوم الجمركية مع بدء سريان القرار بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2011 أصبحت السلع الصناعية الأردنية المنشأ تدخل للسوق التركية معفاة من الرسوم الجمركية. في المقابل أُعفيت السلع التركية الواردة إلى السوق الأردنية من الرسوم الجمركية تدريجيا وعلى فترة انتقالية تمتد لثماني سنوات.

ووافق مجلس الوزراء الأردني مساء أمس الاثنين على وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا دون تحديد التاريخ للبدء بتنفيذ هذا القرار.