السودان وروسيا سيوقعان اتفاقا لتطوير الطاقة النووية

البشير في لقاء سابق مع بوتن

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:09 13/03/2018 حدث بتاريخ: 23:57 12/03/2018

ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يوم الاثنين، أن السودان سيوقع "خارطة طريق" مع روسيا لبناء محطات للطاقة النووية، أثناء زيارة وزير الكهرباء السوداني إلى موسكو.

وبحسب المصدر، فإن وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى الذي غادر الخرطوم، يوم الاثنين، سيجتمع برئيس شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة "روساتوم".

ويجري الوزير السوداني زيارته بعد أربعة أشهر من إبلاغ الرئيس السوداني عمر حسن البشير نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغبته في بحث التعاون في الطاقة النووية مع روسيا.

وأوردت "سونا" نقلا عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن الجانبين سيوقعان عددا من مذكرات التفاهم؛ بما في ذلك خارطة طريق لتنفيذ "خطة تطويرالمحطة النووية".