الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بعد بيانات الوظائف الأمريكية

صورة تعبيرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:25 12/03/2018 حدث بتاريخ: 11:25 12/03/2018

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط صعود أسواق الأسهم، حيث بدد أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة المخاوف بشأن التضخم وتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية مما أنعش الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1322.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:34 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.1 بالمئة إلى 1322.60 دولار للأوقية.

وانحسرت مخاوف التضخم بعدما أظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة ارتفاع الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بواقع 313 ألف وظيفة الشهر الماضي، لكن النمو السنوي لمتوسط الأجر في الساعة تباطأ إلى 2.6 بالمئة بعد صعوده في يناير كانون الثاني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 993.40 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 963.40 دولار للأوقية.