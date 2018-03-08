الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بدفع "رسوم جمركية"

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:25 08/03/2018 حدث بتاريخ: 18:32 08/03/2018

أطلقت المفوضية الأوروبية، الخميس، إجراءات ضد المملكة المتحدة لاستعادة 2.7 مليار يورو من الرسوم الجمركية المخصصة للميزانية الأوروبية، بعدما اتهمت لندن بالسماح بإدخال منتجات صينية خاضعة لرسوم أدنى، بالاحتيال إلى أوروبا.

وذكرت المفوضية أن "المملكة المتحدة أبلغت منذ 2007 بمخاطر حدوث احتيال مرتبطة باستيراد أنسجة وأحذية من جمهورية الصين الشعبية وطلب منها اتخاذ إجراءات مناسبة لمراقبة هذه المخاطر، لكنها أهملت التدخل لمنع الاحتيال".

وأضافت أنه "على المملكة المتحدة تحمل النتائج المالية لانتهاكاتها لقواعد الاتحاد".

ويأتي إطلاق هذه الاجراءات قبل عام تقريبا من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي وبينما بدأ الجانبان مناقشة خطوط علاقاتهما المستقبلية.