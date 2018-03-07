وزيرة: مصر تتسلم المليار دولار الأخيرة من قرض البنك الدولى

مبنى البنك المركزي المصري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:43 07/03/2018 حدث بتاريخ: 18:43 07/03/2018

قالت وزيرة الاستثمار المصرية إن مصر تسلمت يوم الأربعاء مليار دولار هي الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وقالت الوزيرة سحر نصر ”تم تحويل اليوم مليار دولار من البنك الدولي“.

وأضافت أن مصر تلقت أيضا 150 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، دون أن توضح طبيعة ذلك المبلغ.

وقالت أيضا ”خلال الأسبوع الماضى تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا ‏‫لتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري“.