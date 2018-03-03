"أسبوع أسود" لأثرياء العالم

مارك زوكربرغ كان أكبر المتضررين بخسائر 3.2 مليار دولار

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:50 03/03/2018 حدث بتاريخ: 16:12 03/03/2018

خسر أثرياء العالم أكثر من 100 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد انخفاضات كبيرة في الأسواق الأميركية، حسبما أفاد موقع "بلومبرغ".

وكان مارك زوكربرغ مؤسس والمدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" أكبر المتضررين، حيث مني بخسائر بلغت 3.2 مليار دولار، تلاه أمانشيو أورتيغا رجل الأعمال الإسباني، وكارلوس سليم رئيس شركة الاتصالات الأهم في المكسيك، بخسائر 2.4 مليار دولار لكل منهما على حدة.