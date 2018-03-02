رئيس منظمة التجارة العالمية يوجه تحذيرا نادرا من حرب تجارية

روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:37 02/03/2018 حدث بتاريخ: 21:37 02/03/2018

عبًر روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن قلقه اليوم الجمعة بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم، وهو تدخل نادر للغاية في السياسة التجارية للولايات المتحدة العضو في المنظمة.

وقال أزيفيدو في بيان مقتضب أصدرته المنظمة "تشعر منظمة التجارة العالمية بقلق واضح إزاء الإعلان عن خطط أمريكية لفرض تعرفات جمركية على الصلب والألومنيوم. احتمال التصعيد حقيقي، مثلما رأينا من ردود الفعل الأولية للآخرين".

وأضاف أن نشوب "حرب تجارية ليس في مصلحة أحد. منظمة التجارة العالمية ستتابع الوضع بشكل وثيق للغاية".

وتحدث ترامب بلهجة تحدي اليوم قائلا إن الحروب التجارية مفيدة ومن السهل كسبها، بعد أن أثارت خطته لفرض تعرفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم المستورد، موجة انتقادات عالمية وهبوطا في أسواق الأسهم.

وتعرضت تلك الخطة لانتقادات في لجنة بمنظمة التجارة العالمية في يونيو حزيران من العام الماضي، وأحدثت غضبا دوليا بعد أن أكد ترامب هذا الأسبوع أنه يعتزم أن يمضي قدما في تنفيذها.

وأزيفيدو مفاوض تجاري برازيلي سابق معروف بأنه يتحدث في العادة بلهجة شديدة الدبلوماسية ويمتنع عن انتقاد أي من الدول الأعضاء في منظمة التجارة وعددها 164 دولة، بالقول بأن الأمر بيدها لاستخدام قواعد المنظمة وآليتها لتسوية المنازعات للتغلب على الخلافات.

لكن خطة ترامب للتعرفات الجمركية ينظر إليها الكثيرون على أنها تهديد محتمل للنظام نفسه، لأنها تستند إلى إدعاء "الأمن القومي" وهي منطقة مستثناة من قواعد منظمة التجارة.

واحتمال أن يستخدم "الأمن القومي" بشكل متكرر كوسيلة دفاع هو أحد بضعة مخاطر تواجه المنظمة التي تسعى جاهدة لتحديث قواعدها منذ انشائها في عام 1995 .

وتواجه أيضا خطرا من حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الولايات المتدة في التعيينات القضائية، وهو ما قد يصيب ذراعها لتسوية النزاعات بالشلل.