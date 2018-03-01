معدل البطالة في منطقة اليورو ثابت على ادنى مستوى له منذ 9 سنوات

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 14:18 01/03/2018 حدث بتاريخ: 14:29 01/03/2018

بقي معدل البطالة في منطقة اليورو في كانون الثاني/يناير على نسبة 8,6% وهو نفس المعدل المسجل في كانون الاول/ديسمبر، ليكون بذلك في ادنى مستوياته منذ كانون الاول/ديسمبر 2008 كما اعلن مكتب الاحصاء الاوروبي الخميس.

وهذا الرقم جاء متطابقا مع توقعات الخبراء الذين سالتهم شركة الخدمات المالية فاكتسيت عن آرائهم.

ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو التراجع منذ ان تدنى في ايلول/سبتمبر 2016 عن العتبة الرمزية البالغة 10,0%.

وفي اوج ازمة الدين، بلغ معدل البطالة رقما قياسيا هو 12,1% في نيسان/ابريل وايار/مايو وحزيران/يونيو 2013 في منطقة اليورو.

ومنذ ذلك الحين تحسن الوضع الاقتصادي ببطء لكن البطالة بقيت مرتفعة اكثر من المعدلات الوسطية التي كانت تسجل قبل الازمة المالية في 2007-2008 حين كانت تبلغ 7,5%.

ورغم التراجع المستمر، فان التفاوت لا يزال كبيرا بين الدول الـ19 الاعضاء في منطقة اليورو.

وسجل ادنى معدل بطالة في كانون الثاني/يناير مرة اخرى في المانيا (3,6%) ومالطا (3,5%). كما كان اعلى معدل مجددا في اليونان (20,9% في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وهو اخر رقم متوفر) وفي اسبانيا (16,3%).

في فرنسا، بلغ معدل البطالة 9,0% في كانون الثاني/يناير اي نفس المستوى المسجل في كانون الاول/ديسمبر.

ومعدل البطالة اعلى بكثير لدى شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما في مجمل منطقة اليورو ويبلغ 17,7%. وهنا ايضا التفاوت كبير جدا، ففي المانيا بلغ 6,6% فيما كان اعلى بكثير في دول جنوب اوروبا مثل اليونان (43,7% في تشرين الثاني/نوفمبر) واسبانيا (36,0%) وايطاليا (31,5%).

في مجمل دول الاتحاد الاوروبي بلغ معدل البطالة 7,3% في كانون الثاني/يناير اي نفس الرقم المسجل في كانون الاول/ديسمبر، وكانت ادنى نسبة في الجمهورية التشيكية (2,4%).