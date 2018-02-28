تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في فبراير واستقرار الأساسي

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:37 28/02/2018 حدث بتاريخ: 16:37 28/02/2018

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تباطأ في فبراير شباط بما يتماشى مع التوقعات لكن معدل التضخم الأساسي، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرارات سعر الفائدة، ظل مستقرا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن التضخم في التسع عشرة دولة الأعضاء بمنطقة اليورو سجل 1.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط انخفاضا من 1.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. ويريد المركزي الأوروبي إبقاء معدل التضخم أدنى من اثنين بالمئة لكن قريبا من هذا المستوى.

غير أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، نظرا لتقلبها الشديد، استقر عند 1.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط.

واشترى المركزي الأوروبي سندات حكومية بمليارات اليورو في السوق الثانوية لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد وبهذه الطريقة يسرع نمو الأسعار ليقترب من هدفه.

واستقر معدل آخر للتصخم الأساسي يستثني أسعار الخمور والتبغ عند واحد بالمئة على أساس سنوي.

ونمت أسعار الطاقة 2.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 2.2 بالمئة في يناير كانون الثاني. لكن أسعار الأغذية غير المصنعة انخفضت 0.9 بالمئة مقارنة مع زيادة نسبتها 1.1 بالمئة في يناير كانون الثاني.

ولا تشمل تقديرات يوروستات الأولية للتضخم المقارنة مع الشهر السابق.