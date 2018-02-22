الاقتصاد البريطاني يسجل نموا أقل من المتوقع

لاقتصاد البريطاني يسجل نموا أقل من المتوقع

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:07 22/02/2018 حدث بتاريخ: 19:07 22/02/2018

أظهرت بيانات رسمية الخميس ان الاقتصاد البريطاني سجل العام الماضي نموا أقل من المتوقع ما يؤشر الى ان الغموض الذي يحوط بعملية بريكست يساهم في عرقلة النمو.

وسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 1,7 بالمئة في 2017، بحسب ما ذكر مكتب الاحصاءات الوطنية في تقديرات معدّلة.

وكانت توقعات مكتب الاحصاءات تشير الى نمو للناتج المحلي الاجمالي بمعدل 1,8 بالمئة العام الماضي مقارنة ب1,9 بالمئة في 2016.

ولا يزال رقم العام الماضي الادنى لنمو سنوي في المملكة المتحدة منذ 2012.

وقام مكتب الاحصاءات أيضا بتعديل مخفّض لتقديراته لنسبة النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017 لافتا الى إن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0,4 بالمئة خلال تلك الفترة، بوتيرة أبطأ من التوقعات الأولية ب0,5 بالمئة.

وتأتي البيانات غداة كشف بريطانيا أول ارتفاع في معدل البطالة منذ اواخر 2016.

وقال نعيم أسلام المحلل في شركة تجارة العملات الاجنبية ثينك ماركتس "إن ازدياد التضخم كان سبب عدم تحقيق اقتصاد المملكة المتحدة نموا أكبر من التوقعات السابقة".

واضاف "إن بريكست هو الحاضر الأقوى. كلما طال الغموض المحيط به، كان الأثر أسوأ على الاقتصاد.

وسجل التضخم ارتفاعا العام الماضي، فيما أدى تراجع سعر الجنيه في اعقاب استفتاء 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، إلى ارتفاع كلفة الاستيراد.