الذهب ينخفض بفعل زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية

صورة تعبيرية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:14 22/02/2018 حدث بتاريخ: 15:24 22/02/2018

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس وتتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية عام 2018 في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفضل محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) الذي أظهر أن صانعي السياسات يدعمون المزيد من الرفع لسعر الفائدة.

وبحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1322.06 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفض بنسبة 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي.

وسجل المعدن النفيس انخفاضا للجلسة الخامسة على التوالي ولامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ 14 فبراير شباط عند 1320.61 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1325.30 دولار للأوقية.

والذهب شديد الانكشاف على أسعار الفائدة خاصة في الولايات المتحدة حيث يزيد رفع سعر الفائدة تكلفة فرصة حيازة الأصول التي لا تدر عائدا وتدعم الدولار المستخدم في تسعير الذهب.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 90.045 بعدما لامس 90.235 وهو أعلى مستوى منذ 12 فبراير شباط.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 16.50 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1024 دولارا للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 984.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 14 فبراير شباط.