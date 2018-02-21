محافظ بنك انجلترا: أسعار الفائدة لن تعود إلى متوسط للأجل الطويل عند 5 بالمئة

محافظ بنك انجلترا مارك كارني يتحدث خلال مؤتمر صحفي في لندن يوم 8 فبراير 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:59 21/02/2018 حدث بتاريخ: 20:14 21/02/2018

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة البريطانية لن تعود إلى متوسط للأجل الطويل عند خمسة بالمئة.

وأضاف كارني أن حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر على استثمار الشركات.

ومتحدثا في البرلمان، قال كارني إن العامل الأكثر أهمية لاقتصاد بريطانيا يبقي النهج الذي ستسلكه بريطانيا في الخروج الاتحاد الأوروبي في 2019 وتأثيره على الثقة في البلاد.

وقال ”سيكون هناك بعض التطورات الكبيرة للغاية هذا العام حول مستقبل علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، مما سيكون له تأثير على توقعات الأسر والشركات ومن ثم التوقعات الاقتصادية“.

وأضاف أن السياسة النقدية تتسم بالقدرة السريعة على التحرك وإنها ستتفاعل مع تلك التوقعات.