مصدر حكومي: مؤتمر باريس لدعم اقتصاد لبنان في 6 أبريل

وزير المالية اللبناني علي حسن خليل

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:17 20/02/2018 حدث بتاريخ: 18:18 20/02/2018

قال مصدر بالحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء إن مؤتمرا للمانحين يستهدف حشد الدعم للاقتصاد اللبناني سينعقد في باريس يوم السادس من أبريل نيسان.

وسيكون ”مؤتمر سيدر“ المسمى أيضا ”باريس 4“ أحد ثلاثة اجتماعات دولية متوقعة هذا العام سيسعى لبنان من خلالها للحصول على الدعم لاقتصاده وجيشه والمساعدة في التعامل مع نحو مليون لاجئ سوري يستضيفهم على أراضيه.

كان وزير المالية اللبناني قال يوم الاثنين إن بلاده لا تستطيع طلب الدعم ما لم تقر أولا ميزانية للعام 2018 وذلك لكي تثبت للداعمين الماليين جدية الحكومة بشأن إصلاح الاقتصاد اللبناني الذي يمر بوضع حرج.