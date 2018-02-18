أبوظبي توقع مع شركة اسبانية اتفاقية امتياز في موقع نفطي بحري

الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية سلطان بن أحمد الجابر خلال معرض ابو ظبي الدولي للنفط في 13 نوفمبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 18:01 18/02/2018 حدث بتاريخ: 18:01 18/02/2018

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التابعة لحكومة أبوظبي الاحد اتفاقية مع شركة "سيبسا" الإسبانية حصلت بموجبها الأخيرة على حصة 20 بالمئة في حقلين بحريين بقيمة بلغت 1,5 مليار دولار.

وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاما ويبدأ العمل بها اعتبارا من 9 اذار/مارس 2018، وهي تهدف الى مضاعفة الانتاج في حقلي ام اللولو وصرب لتبلغ فيهما 215 ألف برميل في اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية سلطان بن أحمد الجابر في بيان إن هذه الاتفاقية "تعد إنجازا كبيرا ضمن جهود تطوير قطاع النفط والغاز في أبوظبي على نحو متكامل وبعيد المدى".

وتملك ابوظبي اكثر من 90 بالمئة من احتياطي النفط الخام الاماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل. وتخطط ادنوك لزيادة قدرتها الانتاجية هذا العام من 3,2 ملايين برميل في اليوم الى 3,5 ملايين.

أعلنت أدنوك في 10 شباط/فبراير 2017 عن حصول ائتلاف من شركات تقوده شركة النفط والغاز الهندية "فيديش" على حصة 10 بالمئة في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري بهدف زيادة الانتاج من هذا الحقل ايضا.