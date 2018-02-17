إيران تسعى لزيادة الطحين للعراق عبر اتفاق لاستيراد قمح روسي

سنابل قمح في حقل للقمح في روسيا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:59 17/02/2018 حدث بتاريخ: 16:04 17/02/2018

قال كاوه زرجران الأمين العام لاتحاد شركات الغذاء الإيرانية لرويترز يوم السبت إن إيران تتفاوض على اتفاق مع روسيا لاستيراد القمح يسمح بزيادة صادرات الطحين للعراق المجاور.

ويتضمن الاتفاق استيراد نحو مئة ألف طن من القمح الروسي شهريا لمطاحن خاصة ستنتج الطحين من أجل التصدير.

وقال زرجران إن المحادثات جارية وإنه يتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال شهرين.

وأضاف ”الأسبوع الماضي كنا في موسكو للتفاوض على الاتفاق وبعد الانتهاء منه سنبدأ خلال بضعة شهور“.

وتابع دون ذكر تفاصيل ”لدينا مشكلة مالية صغيرة يجب حلها ولكن بعد ذلك سيكون بالإمكان المضي قدما في الاتفاق“.

والمطاحن الخاصة الإيرانية غير مسموح لها باستخدام القمح المحلي لصادرات الطحين“.

وروسيا، وهي من أكبر مصدري القمح في العالم، لديها إمدادات وفيرة في انتظار التوصل للاتفاق. وقال زرجران ”تتفاوض مع القطاع الخاص الإيراني“.