الجزائر.. إضراب يصيب بعض القطاعات بالشلل

نقابات مهنية تبدأ إضرابا في الجزائر

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 0:10 15/02/2018 حدث بتاريخ: 23:42 14/02/2018

بدأت نقابات مهنية في إضراب بالجزائر، الأربعاء، مما أصاب قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني والاتصالات بحالة من الشلل.

وندد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست"، مزيان مريان، بتدني القوة الشرائية للعمال، قائلا إن الاحتجاجات "تستهدف دفع الحكومة إلى بدء مفاوضات حول زيادات عاجلة في الرواتب".

وأغلقت معظم مدارس الجزائر العاصمة في خضم الإضراب، وكانت هناك طوابير طويلة عند المستشفيات، فضلا عن معاناة المواطنين لسحب أموال من ماكينات الصراف الآلي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.