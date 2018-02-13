باول: مجلس الاحتياطي "سيبقى يقظا" لأي مخاطر على الاستقرار المالي

جيروم باول الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:48 13/02/2018 حدث بتاريخ: 19:48 13/02/2018

قال جيروم باول الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء، أثناء مراسم أداء اليمين، إن البنك المركزي الأمريكي سيظل يراقب المخاطر على الاستقرار المالي وسيحافظ على التحسينات ”الأساسية“ التي شهدتها القواعد المنظمة للقطاع المالي منذ أزمة 2007-2009.

ومتحدثا في أعقاب تراجع حاد للسوق محا 10 بالمئة من قيمة المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، قال باول إن مجلس الاحتياطي ”سيحافظ على المكاسب في التنظيم المالي بينما يسعى إلى ضمان أن تكون سياساتنا فعالة قدر الإمكان. سنبقى يقظين تحسبا لظهور أي مخاطر على الاستقرار المالي“.