العراق ينوي زيادة انتاجه النفطي بنحو 2.3 مليون برميل بحلول 2020

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:22 13/02/2018 حدث بتاريخ: 15:33 13/02/2018

أعلن وزير النفط العراقي جبار لعيبي في مؤتمر في الكويت الثلاثاء ان العراق ينوي زيادة انتاجه النفطي بنحو 2.3 مليون برميل ليصل انتاجه اليومي بحلول العام 2020 الى سبعة ملايين برميل.

ويملك العراق حاليا القدرة على انتاج خمسة ملايين برميل، الا انه ينتج 4,7 ملايين برميل التزاما باتفاق خفض الانتاج الموقع بين الدول النفطية في منظمة "اوبك" وخارجها.

وكان الوزير يتحدث في اليوم الثاني من مؤتمر لاعادة اعمار العراق تستضيفه الكويت، بعد نحو ثلاثة اشهر من اعلان بغداد "الانتصار" على تنظيم الدول الاسلامية المتطرف في اعقاب حرب مدمرة استمرت لثلاث سنوات.

وقال لعيبي امام مستثمرين من القطاع الخاص "هدفنا ان نصل الى سبعة ملايين برميل بحلول 2020".

وذكر ان العراق يملك حاليا 145 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة، الا انه اشار الى ان الاستثمار في القطاع النفطي في بلاده سيزيد هذا المعدل ليصل الى 250 مليار برميل، متحدثا عن خطط لبناء سبعة مصافي نفط جديدة بحلول 2021.

كما تحدث الوزير عن نية العراق زيادة انتاج الغاز ليبلغ سبعة مليار قدم مكعب بحلول 2021، علما ان انتاج العراق الحالي من الغاز هو 2,7 مليار قدم مكعب في اليوم.

وتأمل الحكومة العراقية أن تجمع نحو 88 مليار دولار على شكل تعهدات في مؤتمر الكويت لاعادة اعمار البلد الغني بالنفط بعد الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.