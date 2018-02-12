سوناطراك الجزائرية تريد مزيدا من السفن لتعزيز مبيعات الغاز إلى آسيا

الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور يتفقد موقعا لانتاج الغاز في الجزائر يوم 27 يوليو 2017

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:47 12/02/2018 حدث بتاريخ: 19:49 12/02/2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك يوم الاثنين إن الجزائر ستحصل على المزيد من السفن لنقل الغاز إلى آسيا مع تطلعها لزيادة المبيعات إلى تلك المنطقة.

وأبلغ عبد المؤمن ولد قدور الصحفيين أثناء زيارة إلى حقل حاسي مسعود النفطي ”المنافسة محتدمة في الغاز مع روسيا والولايات المتحدة.. أوروبا عملاؤنا التقليديون لكننا بحاجة إلى الفوز بالأسواق الآسيوية لكي نبيع غازنا“.

ولم يذكر تفاصيل.

وقال ولد قدور إن أعمال الحفر النفطي التي تباشرها سوناطراك في النيجر الواقعة إلى الجنوب من الجزائر، وحيث فازت وحدة لسوناطراك باتفاق لتقاسم الانتاج في 2015، ”مُرضية“ حتى الآن.

وأضاف أن النفط اكتُشف في منطقة كافرا التي تبعد حوالي 80 كيلومترا عن الحدود الجزائرية. وقال مسؤولون إن مسؤولا تنفيذيا من سوناطراك سيزور النيجر الأسبوع القادم لمناقشة التوسع في أعمال الحفر.

والنيجر هي أحد أحدث منتجي النفط في أفريقيا ومنحت عقودا للتنقيب في إطار خطة لجذب نطاق أوسع من المستثمرين إلى قطاعها النفطي الناشئ.