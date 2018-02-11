لاغارد تعتبر التقلبات في الاسواق المالية "تصحيحات ضرورية"

لاغارد اثناء مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، 11 فبراير 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:17 11/02/2018 حدث بتاريخ: 19:17 11/02/2018

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في دبي الاحد ان التقلبات الاخيرة في الاسواق المالية ناجمة عن "تصحيحات ضرورية"، داعية الى عدم القلق حيال تبعات ذلك.

وقالت لاغارد خلال مشاركتها في مؤتمر "القمة العالمية للحكومات" في دبي "الارتياب الذي اصاب الاسواق في الايام الماضية لا يقلقني".

وأضافت "من الواضح بنظرنا ان هذه التحركات في الاسواق ناجمة عن تصحيحات ضرورية فيها".

وسجلت الاسواق العالمية تراجعا الاسبوع الماضي نتيجة الذعر الذي أثاره تراجع مؤشر داو جونز على خلفية القلق ازاء زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، قبل ان تعود وترتفع.

وتوقع محللون أن تستمر التقلبات، لكنهم استبعدوا في المقابل أن تشكل الخسائر التي سجلت مصدر قلق كبيرا للمتعاملين.