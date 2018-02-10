انتظام الملاحة في قناة السويس بالتزامن مع "عملية سيناء"

صورة أرشيفية لجانب من قناة السويس

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 17:15 10/02/2018 حدث بتاريخ: 16:05 10/02/2018

أكد مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، محمد الدسوقي، السبت، انتظام حركة الملاحة في القناة بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية والأمنية الشاملة في سيناء.

وقال الدسوقي لـ"سكاي نيوز عربية" إن اليوم الثاني للعملية العسكرية شهد عبور 48 سفينة بحمولات بلغت 3.4 مليون طن، وهي أعلى نسبيا من معدلات العبور المعتادة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية حالة استنفار قصوى من الدرجة الأولى، بالتزامن مع العملية العسكرية في سيناء.

وأغلقت معدلات العبور إلى سيناء، فيما انتشرت قوات الجيش والشرطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، كما تم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات العامة والجامعية.