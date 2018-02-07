الاتحاد الاوروبي يرفع توقعاته حول النمو في منطقة اليورو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:03 07/02/2018 حدث بتاريخ: 19:03 07/02/2018

رفعت المفوضية الاوروبية الاربعاء توقعاتها للنمو لمنطقة اليورو في خطوة تكشف ثقة أكبر في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في اوروبا خلال العام 2019.

وذكرت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، أن اقتصاد الدول الــ19 التي تعتمد العملة الاوروبية الواحدة، سينمو بنسبة 2,3 بالمئة في العام 2018، مقابل 2,1 بالمئة حسب تقديرات سابقة نشرتها في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقد يستمر النمو بسرعة ثابتة في العام التالي حيث من المتوقع ان يحقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 2 بالمئة في العام 2019، بدلا من 1,9 بالمئة كما أشارت التوقعات الاولية.

وقال بيار موسكوفيسي المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية إن "منطقة اليورو تتمتع بمعدلات نمو لم تتحقق منذ الازمة المالية". واضاف أن "البطالة والعجز يستمران في التراجع والاستثمار يرتفع أخيرا بشكل مجدي".

وأشار إل أن كل الإشارات توضح أن الاقتصاد الاوروبي يعمل الان بأقصى طاقته.

والاسبوع الفائت، أعلن المكتب الاوروبي للاحصاءات "يوروستات" في تقدير أولي أن نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بلغت 2,5 بالمئة في دول اليورو، مقابل 1,8 بالمئة عام 2016. كما سجلت البطالة أدنى مستوياتها في تسع سنوات.

وكانت هذه الانباء ايجابية خصوصا لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تم مراجعة التوقعات الخاصة بها لهذا العام لأعلى من 2 بالمئة بكثير.

وشكل هذا ارتفاع عن التوقعات السابقة البالغة 1,7 بالمئة قبل ثلاثة اشهر، وسيكون اول مرة تصل فيه فرنسا لهذه العتبة النفسية المهمة منذ العام 2011.

كما سيعني هذا على الارجح تحقيق نمو كاف للحفاظ على فرنسا بعيدا عن خرق الحد الاوروبي للعجز المالي، والتي تاخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد.

واعلن الاتحاد الاوروبي ان دول الاتحاد الـ27، باستثناء بريطانيا، ستحقق نموا يبلغ 2,5 بالمئة هذا العام و2,1 بالمئة في العام 2019.

لكن المفوضية، التي تقود ايضا مباحثات طلاق بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، رفعت بشكل ملحوظ من توقعات النمو لبريطانيا للعام 2018 إلى 1,8 بالمئة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، ذكر الاتحاد ان بريطانيا ستحقق فقط نموا يبلغ 1,5 بالمئة.

أما المانيا، القوى المحركة للاقتصاد في منطقة اليورو، ستبقى فوق عتبة الـ2 بالمئة، حيث من المتوقع ان تحقق نموا يبلغ 2,3 بالمئة في 2018، و2,1 بالمئة في 2019.