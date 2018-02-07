الاسواق المالية في آسيا تعود الى التحسن

صورة تعبيرية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:23 07/02/2018 حدث بتاريخ: 10:35 07/02/2018

عادت الاسواق المالية في آسيا وفي مقدمها طوكيو وهونغ كونغ الى التحسن الاربعاء بعد انهيار اليوم السابق، مع عودة ثقة المستثمرين بفضل اداء وول ستريت الايجابي.

وكانت الاسواق شهدت تراجعا قياسيا الثلاثاء نتيجة الذعر الذي أثاره انهيار مؤشر داو جونز على خلفية القلق من زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وكان هذا التحسن ملموسا على صعيد معظم الأصول الأخرى كالذهب، كما ان البتكوين تحسن الى 7335 دولارا بعد ان تراجع الى ما دون 6 الاف دولار الثلاثاء، ادنى مستوى له منذ ثلاثة اشهر.

وإذ توقع المحللون أن تستمر التقلبات، استبعدوا في المقابل أن تشكل الخسائر التي سجلت هذا الاسبوع مصدر قلق كبيرا للمتعاملين.

في طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي 0,1% أو 35,13 نقطة الى 21645,37، بينما تحسنت بورصة سيدني 1,2% وسنغافورة 0,8% وسيول بشكل طفيف. وارتفعت تايبيه 2,5% ومانيلا 1%.

كما واصل الدولار الاسترالي تحسنه ازاء الدولار مع +0,3% بينما كسبت عملة كوريا الجنوبية 0,8%. وسُجل تحسن ايضا في اسعار تداول الراند الجنوب افريقي والبيزوس المكسيكي ازاء الدولار.