الحكومة السودانية تتراجع عن رفع الدعم عن الدقيق

تحرير القمح أثار احتجاجات واسعة في الشارع السوداني

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 22:10 06/02/2018 حدث بتاريخ: 22:10 06/02/2018

قال رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية في البرلمان السوداني، علي محمود، إن الحكومة أبلغت تراجعها عن سياسة تحرير استيراد القمح، وأكدت أنها ستستورد كميات كبيرة منه، إضافة إلى المواد البترولية.

يأتي تراجع الحكومة في السودان بعدما اندلعت احتجاجات واسعة في الشارع على تحرير استيراد القمح.

وبسبب قرار الحكومة عدم استيراد القمح، رفعت المطاحن سعر كيس الدقيق زنة 50 كلغ من 167 إلى 450 جنيها سودانيا (65 دولار).

وأورد محمود أن إستيراد القمح والبترول يمثلان نسبة 70 في المئة من الطلب على النقد الأجنبي، وفق ما نقل "سودان تايمز".

وأوضح محمود أن استيراد القمح والبترول بواسطة الحكومة يساهم في خفض ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه.