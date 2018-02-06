بتكوين تنزل عن 6 آلاف دولار وتفقد نصف قيمتها في 2018

بتكوين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 11:50 06/02/2018 حدث بتاريخ: 11:50 06/02/2018

هبطت عملة بتكوين 13 بالمئة ونزلت عن ستة آلاف دولار اليوم الثلاثاء، لتصل خسائر العملة المشفرة الأشهر في العالم إلى أكثر من النصف منذ بداية 2018.

وانخفضت بتكوين بشدة في الجلسات الأخيرة وسط مخاوف من إجراءات تنظيمية صارمة في السوق الوليدة. وكانت العملة الافتراضية بلغت ذروتها عند نحو 20 ألف دولار في ديسمبر كانون الأول.

وتراجعت بتكوين على منصة بتستامب في لوكسمبورج إلى 5920 دولارا مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني لكنها تعافت قليلا لاحقا. وسجلت عملات مشفرة أخرى خسائر حادة أيضا هذا الأسبوع.