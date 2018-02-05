تحقيق صيني لمكافحة الاغراق حول واردات أميركية

اطلقت الصين تحقيقا في اطار مكافحة الاغراق حول واردات من الولايات المتحدة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 20:34 05/02/2018 حدث بتاريخ: 20:34 05/02/2018

أطلقت الصين تحقيقا لمكافحة الاغراق حول واردات الذرة البيضاء من الولايات المتحدة ما يثير قلقا ازاء المواجهة التجارية بين البلدين اللذين يعتبران اكبر اقتصادين في العالم.

وكانت وزارة التجارة أعلنت التحقيق الاحد بعد أسابيع فقط على قيام الادارة الاميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سلسلة من البضائع المستوردة من الصين.

ولم تعلن الوزارة على الفور فرض رسوم جديدة وليس من المرتقب ان تصدر نتيجة التحقيق قبل عام.

والصين هي المستورد الاول للذرة البيضاء وحبوب الصويا من الولايات المتحدة ويمكن ان ينعكس فرض رسوم جمركية على استيرادها سلبا على المزارعين الاميركيين.

صدرت الولايات المتحدة الى الصين 4,8 ملايين طن من الذرة البيضاء العام الماضي بقيمة نحو مليار دولار بحسب بيانات الجمارك الصينية، بينما بلغت قيمة الواردات من الصويا 14 مليار دولار.

وتوقع بعض المحللين ان تفرض الصين رسوما جديدة على الولايات ذات الميول الجمهورية والتي تشكل القاعدة الانتخابية لترامب.

فقد صوتت ولاية كنساس بكثافة لصالح ترامب في 2016 وكانت المنتج الاكبر للذرة البيضاء العام الماضي، تليها تكساس وكولورادو واوكلاهوما.