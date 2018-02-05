بنك غيتهاوس يفتتح مركزا رئيسيا جديد في المملكة المتحدة⁩

من اليمين إلى اليسار: فهد بودي وعمدة ميلتون كينز المستشار ديفد هوبكنز وتشارلز هاريسنيب

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:52 05/02/2018 حدث بتاريخ: 15:52 05/02/2018

اعلن بنك غيتهاوس والذي يعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية، عن افتتاح مركزا رئيسيا لخدمة العملاء في ميلتون كينز، في المملكة المتحدة.

وقد شهد الافتتاح كلمة من عمدة ميلتون كينز، المستشار ديفيد هوبكنز، وحضور سفير المملكة لدى دولة الكويت مايكل دافنبورت، الى جانب ممثلين عن الحكومة في بريطانيا، وممثلي عن السفارة الكويتية، بالاضافة الى مجموعة من شخصيات مجتمع الاعمال في المملكة المتحدة.

ويشكل المكتب الجديد جزءا لا يتجزأ من خطط البنك الطموحة للنمو، والتي تشمل استراتيجية ترتكز على إدخال وتطوير "التمويل العقاري” بالإضافة إلى وجود خدمات البيع للتأجير وأيضاً التطوير أو البناء للتأجير.

ويقع هذا المكتب الفسيح والحديث في حديقة تجارية، وسوف يستوعب فريقا متناميا حيث يقوم البنك بزيادة عدد عمليات التوظيف في الأشهر المقبلة.

ومن جانبه اشاد رئيس مجلس إدارة بنك ومجموعة "غيتهاوس" فهد بودي باختيار الموقع المميز ليكون مركزا جديدا للمجموعة، موضحا ان استمرار ونمو الاستثمار الداخلي من الكويت إلى المملكة المتحدة، يعد امر في غاية الأهمية الاستراتيجية.

واكد بودي أن كافة المؤشرات تشير الى وجود المزيد من الفرص الاستثمارية في المملكة المتحدة، وفي مجالات عدة، سواء كان في مجال التطوير العقاري، او في مجال التمويل، بالأخص في قطاع السكن الخاص نظراً لارتفاع نسبة الطلب وقلة العرض مؤكدا على قدرة المجموعة على تطوير سوق التمويل الاسلامي ليكن اساسيا في المستقبل القريب.

ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي للبنك تشارلز هاريسنيب بقوله “لدينا خطط واستراتيجيات كبيرة في بنك غيتهاوس وسيكون مكتبنا الجديد في ميلتون كينز أساسيا في مساعدتنا على تحقيق هذه الخطط.

وتابع هاريسنيب قائلا ان البنك يسعى للنمو في جميع مجالات العمل ولكن سيكون لمجال التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية تركيزا اساسيا، موضحا ان التمويل المتوافق مع الشريعة سوق غير مستغل بشكل كبير، وفي حال تطويره سيكون صداه كبير على المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

وبدوره قال وزير الاستثمار البريطاني غراهام ستيوارت، ان ادارة التجارة الدولية تعمل مع كافة الجهات لضمان استمرار مكانة المملكة المتحدة باعتبارها سوقا رائدا للتمويل الاسلامي.