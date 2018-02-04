فندق "ريتز" الرياض يعيد فتح ابوابه في 11 فبراير

فندق ريتز كارلتون في الرياض

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:43 04/02/2018 حدث بتاريخ: 19:44 04/02/2018

يعيد فندق "ريتز-كارلتون" في الرياض فتح ابوابه في 11 شباط/فبراير بعد ان كان لاكثر من ثلاثة اشهر مقرا لاحتجاز عشرات من الامراء والشخصيات السياسية ورجال الاعمال السعوديين في اطار حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد.

واكد موظف يعمل في الفندق الاحد لفرانس برس ان الحجوزات ستبدأ اعتبارا من ظهر 11 شباط/فبراير وان الغرف متاحة للحجز على موقعه الالكتروني، في حين كان حدد في وقت سابق تاريخ 14 الجاري لاعادة فتح الفندق.

وكان هذا الفندق الفخم الذي ينزل فيه عادة رؤساء دول ووزراء ورجال اعمال، اغلق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بعد اطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد بمبادرة من ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

واحتجزت شخصيات رفيعة بين اكثر من 381 مشتبها بهم كانوا موضع تحقيق في الفندق الشهير.

وبين الوزراء والوزراء السابقين والامراء ورجال الاعمال الامير الوليد بن طلال ابن عم ولي العهد، الذي افرج عنه في 27 كانون الثاني/يناير بعد التوصل الى اتفاق مع السلطات لم يكشف مضمونه. وهو صاحب احدى اكبر الثروات في العالم.

وبحسب المدعي العام السعودي سعود المعجب تسمح الاتفاقات المبرمة مع عدد من المشتبه بهم للسلطات باستعادة اكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شكل ممتلكات عقارية او تجارية او سندات او نقدا.

وذكر المصدر نفسه ان 56 شخصا لا يزالون محتجزين وان فندق ريتز-كارلتون ليس المكان الوحيد لاستجواب المشتبه بهم.